Россия, вероятно, инсценировала атаку на Кремль – ISW

Россия, вероятно, инсценировала атаку на Кремль, чтобы донести информацию о войне до российской внутренней аудитории и создать условия для более широкой мобилизации общества, считают аналитики Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

В институте заявили, что есть несколько индикаторов, которые указывают на то, что удар по Кремлю был организован РФ.

"Российские власти недавно приняли меры для усиления внутренней противовоздушной обороны, в том числе в самой Москве. Поэтому крайне маловероятно, что два беспилотника смогли бы прорваться сквозь многочисленные круги ПВО и подорваться или быть сбитыми прямо над "сердцем" Кремля таким образом, чтобы можно было получить эффектные кадры.

Геолокационные снимки, сделанные в январе 2023 года, показывают, что российские власти разместили системы ПВО "Панцирь" вблизи Москвы, чтобы создать круги противовоздушной обороны вокруг города. Атака, которая не была обнаружена и остановлена такими средствами противовоздушной обороны и поразила такую важную цель, как Сенатский дворец Кремля, стала бы большим позором для России.

Немедленная, последовательная и скоординированная реакция Кремля на инцидент свидетельствует о том, что атака была внутренне подготовлена таким образом, что ее политические последствия были более значительными, чем информационный конфуз. Кремль немедленно обвинил Украину в проведении террористической атаки, а российская официальная реакция быстро сплотилась вокруг этого обвинения" , - говорится в отчёте Института.

В ISW считают, что если бы атака беспилотника не была инсценированной, официальная реакция России, вероятно, сначала была бы гораздо более дезорганизованной, поскольку российские чиновники пытались бы создать последовательный нарратив и компенсировать последствия очевидного информационного конфуза.

"Кремль, в частности, не смог сформировать своевременный и последовательный информационный ответ на другие военные унижения, произошедшие не по его инициативе, включая падение Балаклеи и Херсона в сентябре и ноябре 2022 года" , – отметили в инстиуте.