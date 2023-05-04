Зеленский начал визит в Нидерланды. В ОП рассказали подробности

Президент Владимир Зеленский начал свой визит в Нидерланды. В ходе которого у него запланирован ряд встреч, а также большое обращение в Гааге.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Началась программа официального визита Президента Украины в Нидерланды. В Гааге Владимир Зеленский уже провел встречу с президентом сената Яном Брауном и главой палаты представителей Верой Бергкамп" , - написал Никифоров.

По его словам, дальше будет визит Зеленского в Международный криминальный суд и встреча с его президентом Петром Хофмански и секретарем Освальдо Завала Агилером.

"Также в программе большое обращение Владимира Зеленского к нидерландскому обществу и представителям международных судебных институтов, расположенных в Гааге" , - пишет Никифоров.

Кроме того, глава государства встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и в трехстороннем формате также с премьер-министром Бельгии Александером де Кроо.

"Также будет аудиенция у короля Виллема-Александра и визит на базу военно-воздушных сил Нидерландов" , - добавил Никифоров.

Как известно, это первый визит Зеленского в Нидерланды как главы украинского государства и один из его немногих поездок за пределы Украины с момента начала полномасштабной войны.