Зеленский о контрнаступлении: мы не думаем, что у нас может не быть успеха

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина активно готовится к конрнаступлению и нет вариантов относительно провала. Однако, по словам Зеленского, неправильно говорить об "успехе", если теряешь людей, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с премьерами Нидерландов и Бельгии.

"Мы верим в успех нашего контрнаступления. Мы делаем максимум. Не только наши военные, но и общество, наши заводы, наши предприниматели - все думают, как усилить нашу армию ежедневно.

Мы думаем, как подготовиться к контрнаступлению, и не думаем, что у нас может не быть успеха. Это не наш способ. У нас есть единственная цель и мы это понимаем.

Я не могу сказать, что гарантированный стопроцентный успех гарантирован, потому что никто этого не знает. Я думаю, что неправильно говорить об успехе, если теряешь людей...

В любом случае, мы пойдем вперед и ожидаем кое-чего от наших партнеров".

По его словам, деоккупируя территории, Украина теряет людей и эти потери очень болезненны для страны.

Он добавил, что ему очень непросто покидать страну во время войны и осуществлять визиты к международным партнерам Украины.

Зеленский заявил, что не хочет демотивировать этим общество и солдат Украины:

"Я уезжаю из страны на очень короткий срок, потому что это нужно, а не, потому что я просто хочу".

"Надо понимать зачем я это делаю. Из-за подготовки, из-за усиления, из-за желания стать сильнее на поле битвы, чтобы привезти для россиян некоторые плохие новости.

Я сейчас в Гааге, вчера был в Финляндии – недалеко от справедливости".