Шесть бригад "Гвардии наступления" уже готовы к боевым задачам

Бригады Национальной гвардии, которые являются частью "Гвардии наступления", уже сформированы и готовы к выполнению задач Сил обороны Украины. Об этом сообщил﻿ замдиректора Департамента планирования применения ГУ Нацгвардии полковник Николай Уршалович во время брифинга в Military Media Center.

"Шесть бригад Национальной гвардии, которые являются частью "Гвардии наступления" - сформированы, укомплектованы личным составом и готовы выполнять задачи в составе Сил обороны после получения соответствующего задания. В процессе 7-я бригада "Хартия", о формировании которой было объявлено в апреле" , - заявил представитель НГУ.

По словам Уршаловича, сейчас сформированные бригады довооружаются и еще несколько недель они будут проходить боевое улаживание.

Бойцы, которые уже прошли все этапы отбора и зачислены в штурмовые бригады "Гвардии наступления", по мере формирования учебных взводов и рот тренируются на полигонах.

Представитель НГУ подчеркнул, что мероприятия подготовки проводятся параллельным методом, то есть определенные подразделения уже проходят коллективную подготовку, а для кого-то должна начаться индивидуальная.

Занятия по индивидуальной подготовке проводят инструкторы, которые в большинстве имеют боевой опыт. Личный состав учится действовать в различных видах боя и различных условиях боевой обстановки.

Тактические учения, которыми завершается подготовка, проводятся непосредственно под руководством командиров подразделений и обязательно с боевой стрельбой.