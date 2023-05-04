Кулеба: F-16 помогут восстановить глобальную продовольственную безопасность

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в новом призыве предоставить Украине истребители F-16 заявил, что самолеты способны обеспечить бесперебойный проход зерновых судов через Черное море, сообщает Европейская правда.

В четверг Кулеба написал в своем Twitter, что предоставление Украине истребителей F-16 также поможет восстановить глобальную продовольственную безопасность.

"Имея эскадрилью хорошо оснащенных истребителей F-16, Украина сможет держать российские военные корабли и самолеты подальше от Черноморского зернового коридора, обеспечивая таким образом бесперебойный поток зерновых судов" , – отметил министр.

Providing Ukraine with F-16s will also help restore global food security. With a squadron of well-equipped F-16s, Ukraine will be able to keep Russian warships and aircraft away from the Black Sea Grain Corridor thus securing its route for an uninterrupted flow of grain vessels. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 4, 2023

Ранее Кулеба заявлял, что рано или поздно западные союзники примут решение о предоставлении Украине западных истребителей F-16, как это было с другими видами вооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в том, что западные союзники передадут украинским Вооруженным силам самолеты после успешных наступательных действий украинской армии.