САП взяла под стражу мэра Одессы Геннадия Труханова

Специализированная антикоррупционная прокуратура взяла под стражу мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом стало известно в четверг, 4 мая, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Telegram-канал Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Дело Одесского «Краяна» - городской голова Одессы взят под стражу" , - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 24 апреля, в Высшем антикоррупционном суде состоялось заседание по хищению денег на покупке обанкротившегося завода "Краян". В его ходе прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал ходатайство об изменении меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова и его подельников на содержание под стражей.

В октябре 2018 года обвинительный акт по ним направили в суд. А 24 января 2020 года Труханову и подельникам сообщили о подозрении.