Зеленский о F-16 для Украины: уверен, что будет положительный результат

Украина сейчас работает с международными партнерами для передачи Вооруженным силам истребителей F-16 и рассчитывает на положительный результат, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьерами Нидерландов и Бельгии в Гааге.

Он подчеркнул, что вопрос поставки современных истребителей является сложным.

"Это такой сложный вопрос. Такой же, как и вопрос консолидации стран относительно нашего будущего в ЕС, в НАТО. Мы работаем над этим. Я уверен, что у нас будет положительный результат, потому что у нас нет другого выхода" , – отметил он.

Ранее Зеленский заявлял, что западные союзники передадут украинским Вооруженным силам самолеты после успешных наступательных действий украинскогй армии.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в новом призыве предоставить Украине истребители F-16 заявил, что самолеты способны обеспечить бесперебойный проход зерновых судов через Черное море.