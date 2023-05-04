СМИ: ЕС обсуждает механизм санкций против стран, через которые РФ получает запрещенные товары

Европейский Союз обсуждает новый санкционный механизм, направленный на третьи страны, которые недостаточно предотвращают уклонение России от уже введенных ограничений, в частности в вопросе импорта ключевых товаров или технологий, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Главная цель санкционного инструмента, который обсуждают в ЕС, – удержать страны от помощи России и перекрыть каналы торговли, которые Москва может потенциально использовать для уклонения от ограничений. В случае неэффективности механизма следующим шагом станут целевые ограничения на ключевые товары.

Санкционный механизм ЕС позволит государствам-членам создавать два санкционных списка: один – с третьими странами, попавшими под санкции, а другой – с запрещенными товарами. Решение о том, какие страны и товары будут включены в списки, страны-члены будут принимать единогласно.

Предложенный механизм облегчит введение санкций против компаний в третьих странах, которые обходят санкции ЕС, говорится в материале.

Также, по данным источников Bloomberg, Евросоюз намерен расширить сферу действия отдельных уже существующих мер экспортного контроля и запретить продажу большого количества товаров, которые идут транзитом через Россию.

Эти меры, как ожидается, станут частью нового, одиннадцатого пакета санкций Европейского Союза против России, который государства-члены начали обсуждать с апреля.

Ранее Bloomberg писал, что Россия, похоже, успешно обходит санкции Европейского Союза и "Группы семи", чтобы получить важнейшие полупроводники и другие технологии для своей войны в Украине.

Импорт в Россию таких товаров, как полупроводники и интегральные схемы, из таких стран, как Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Китай и другие, резко вырос с началом полномасштабной войны в Украине.