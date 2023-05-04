Глава разведки США: Применение Россией ядерного оружия маловероятно

Россия, по оценке США, вряд ли нанесет ядерный удар, несмотря на недавнее бряцание оружием со стороны Кремля и большие потери в ходе вторжения в Украину, сообщает Европейская правда.

Об этом заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс, сообщает агентство Reuters.

"По нашей текущей оценке, это (ядерный удар России. – Рее.) очень маловероятно" , – заявила Хейнс в сенатском комитете по вооруженным силам.

Ядерная напряженность между Россией и США возросла с начала войны России против Украины. Президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал, что РФ готова использовать свой ядерный арсенал в случае необходимости защиты своей "территориальной целостности".

В феврале Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в новом Договоре о СНВ, последнем договоре с Соединенными Штатами о ядерных вооружениях, ограничивающем количество стратегических боеголовок, которые каждая сторона может развернуть.

Хейнс не детализировала оценку ядерной угрозы РФ со стороны разведывательного сообщества США.

Американские официальные лица уже несколько месяцев заявляют, что не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но в то же время предостерегают, что они не теряют бдительности.

Напомним, в апреле стало известно, что Соединенные Штаты оснащают Украину датчиками, которые могут обнаружить всплески радиации от ядерного оружия или грязной бомбы и идентифицировать того, кто совершил атаку.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Беларуси до июля разместят тактическое ядерное оружие, он также сравнил собственные ядерные планы с размещением США своего оружия в Европе.