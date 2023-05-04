В Севастополе в районе аэродрома "Бельбек" слышны взрывы: сообщают о БПЛА

В четверг, 4 мая, жители оккупированного Севастополя слышали звуки, подобные взрывам. Оккупационные власти заявили о работе ПВО, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram так называемого "губернатора" региона Михаила Развожаева.

По его словам, около 19:00 по местному времени в районе аэродрома "Бельбек" сработало ПВО. Там был замечен беспилотник.

"Никакие объекты не пострадали. Ситуация под контролем" , – заявил Развожаев.

В то же время местные Telegram-каналы сообщают, что в небе над городом видны характерные следы. Кроме того, жители города опубликовали видео с характерным звуком взрыва.

Фото: скриншот

Напомним, в четверг, 4 мая, во временно оккупированном Севастополе были слышны "громкие звуки". Оккупационные власти города объяснили это тренировкой систем ПВО.

2 мая во временно оккупированном Севастополе раздался громкий взрыв . оккупанты объяснили инцидент "работой ПВО".

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