СМИ: На саммите в Турции произошла перепалка между делегациями Украины и РФ

В четверг, 4 мая, депутаты Верховной рады попытались сорвать выступление российской делегации на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет турецкое издание Anadolu.

Депутат Госдумы от "Единой России" Ольга Тимофеева на выступление повесила на пиджак "георгиевскую ленту" - символ российской агрессии. Украинские чиновники попытались сорвать ее выступление. Они развернули флаги за ее спиной, при этом члены российской делегации пытались предотвратить действия украинцев.

После этого в ситуацию вмешался спикер парламента Турции Мустафа Шентоп. Он объявил перерыв, а также заявил, что делегация, нарушившая регламент мероприятия, покинула зал зала.

"Здесь будет говорить тот, кому предоставлено слово. Я не позволю нарушить покой и порядок ведения мероприятия. Если у кого-то есть подобные намерения, то пусть покинет помещение" , - сказал он.

Шентоп заявил, что каждый имеет право высказывать свое мнение в устной форме. Однако необходимо соблюдать регламент мероприятия.

"В этом нет ничего плохого. Однако если будут сделаны попытки проведения акций, то площадка сегодняшнего собрания перестанет быть парламентским мероприятием и превратится в уличное движение" , – отметил турецкий спикер.

В результате инцидента в кулуарах мероприятия произошла еще одна драка. Российский делегат вырвал украинское знамя из рук нардепа Александр Мариковский, после чего первый получил на орехи.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле на 5 мая запланированы переговоры Украины, РФ и Турции по зерновому соглашению. Встреча пройдет на уровне замминистров обороны.

Напомним, как писало Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника,переговоры по зерновому соглашению, которое позволяет Украине экспортировать продукцию через безопасный коридор в Черном море, запланированы на сегодня, 3 мая.

Следует отметить, что в рамках этого соглашения Украина не ведет прямые переговоры с Россией.

Украинская сторона обсуждает вопросы с Турцией и ООН, а те в свою очередь ведут отдельные переговоры с РФ.