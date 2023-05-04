ПВО сбила над Киевом беспилотник, из-за обломков начался пожар

Силы противовоздушной обороны сбили в небе над Киевом беспилотный летательный аппарат, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили Воздушные силы в комментарии Украинской правде, начальник КГВА Сергей Попко в Telegram.

В Воздушных силах сообщили УП, что противовоздушная оборона работала по БПЛА, который в итоге был уничтожен силами мобильных огневых групп.

"Во время последней воздушной тревоги над Киевом был зафиксирован беспилотный летательный аппарат. Силами и средствами противовоздушной обороны объект был сбит. Информация о пострадавших или разрушениях жилого фонда или инфраструктуры отсутствует. Информация уточняется".

По данным КГВА, в результате падения обломков сбитого БПЛА в Соломенском районе столицы в нежилом помещении возник пожар.

Представители ГСЧС работают на месте. Последствия уточняются.

У мережі з'явилося відео, як над Києвом збили дрон pic.twitter.com/2kQ1kvy2p0 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 4, 2023

Что предшествовало: В Киеве и Киевской области вечером 4 мая объявили воздушную тревогу. С 20:13 киевляне начали слышать многочисленные взрывы и выстрелы в воздухе. Киевская городская военная администрация сообщила, что работает ПВО. Также в городе был слышен звук мотора летательного аппарата.

В 20:33 в Киеве и области объявили отбой тревоги.