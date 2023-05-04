Хищения на закупках для армии: СБУ задержала вице-мэра Вознесенска
Служба безопасности Украины разоблачила схему присвоения бюджетных денег, выделенных на закупку продукции для Сил обороны в прифронтовых районах Николаевской области. В рамках дела задержали первого заместителя мэра города Вознесенск, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает сайт СБУ.
По данным следствия, к организации сделки причастен первый заместитель председателя Вознесенской городской территориальной общины.
Спецслужба имя задержанного не говорит, но "Украинская правда" из открытых источников узнала, что речь идет об Андрее Жукове.
Как сообщают в СБУ, Жуков привлек к незаконной деятельности двух своих подчиненных - должностных лиц бухгалтерии горсовета, а также главу местного благотворительного фонда.
Как свидетельствуют материалы расследования, фигуранты наладили преступный механизм вывода в тень бюджетных средств при публичных закупках оборонной продукции.
По предварительным данным, участники сделки нанесли государству ущерб почти на миллион гривен.
Во время обысков по местам работы, проживания и в автомобилях фигурантов обнаружены документы и черновые записи с доказательствами незаконных действий и более миллиона гривен.
На основании собранных доказательств первому заместителю мэра и трем его сообщникам сообщено о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенным в особо крупных размерах.
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.