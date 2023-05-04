Воздушные силы: Над Киевом сбили Bayraktar, над которым потеряли управление

В четверг вечером над Киевом защитники сбили украинский беспилотник турецкого производства "Bayraktar", поскольку он был неуправляемым и мог причинить вред, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

"4 мая около 20 часов в Киевской области во время планового полета потерял управление БпЛА Bayraktar TB2. Поскольку неконтролируемое пребывание БпЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Цель – уничтожена!

Жаль, но это техника, и такое случается".

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины предположили, что речь идет о технической неисправности беспилотника.

Причины происшествия устанавливаются.

В результате боевой работы и падения обломков БпЛА жертв и пострадавших нет.

Вечером 4 мая воздушную тревогу объявили в Киевской области и в Киеве, в столице активно работали средства ПВО – и в результате сбили беспилотник.