США работают над увеличением средств ПВО в Украине, - Белый дом

Соединенные Штаты Америки уделяют огромное внимание обеспечению украинцев средствами противовоздушной обороны.﻿ Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Максим Шушко, РБК-Украина.

В Белом доме отметили, что благодаря переданным системам ПВО от США и западных партнеров было сбито большинство крылатых ракет, которые Россия запустила по Украине на протяжении последних 48-72 часов.

"Мы уделяем большое внимание противовоздушной обороне" , – отметил Кирби.

Отмечается, что США обеспечили Вооруженные силы Украины почти всем необходимым для проведения контрнаступления, в частности, бронетехникой, артиллерией, системами ПВО, боеприпасами и т.д.

"Мы сделали все возможное. Но это не значит, что мы остановимся, это не значит, что мы все завершили. Вы увидите дальнейшую поддержку со стороны Соединенных Штатов" , – рассказал Кирби.

Белый дом также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и Джо Байден регулярно проводят переговоры.