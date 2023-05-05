Разведка Британии: РФ не сможет защитить свои железные дороги от диверсий

Инциденты на железной дороге в приграничных с Украиной районах России очевидно продолжатся, потому что охранять такую огромную сеть путей непросто. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании о российско-украинской войне от 5 мая, сообщает Украинская правда.

Разведка отмечает, что в последнее время возросло количество инцидентов на российской железной дороге в приграничных с Украиной районах, которые считаются диверсиями неизвестных лиц, и такие случаи почти точно срывали железнодорожные поставки для нужд сил РФ – по крайней мере на короткое время в конкретных местах.

"Хотя железнодорожные бригады способны быстро восстанавливать линии, эти инциденты увеличивают давление на силы внутренней безопасности РФ, которые, скорее всего, не смогут полностью обезопасить разветвленную и уязвимую сеть железных дорог России от нападений" , – отмечают в обзоре.

В предыдущем обзоре рассказывали, что России, вероятно, придется менять систему поставок топлива из-за регулярных ударов по базам хранения в приграничных с Украиной районах.