Пригожин показал трупы "вагнеровцев" и обматерил Шойгу и Герасимова

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал видео﻿, в котором показал ряды трупов "вагнеровцев" и обматерил руководство российской регулярной армии.

Сначала Пригожин показывает ряды трупов "вагнеровцев", которые якобы погибли 4 мая на войне в Украине.

Далее он заявляет о "нехватке боеприпасов 70%". И материт (матерные слова в видео запикиваются - ред.) начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и министра обороны России Сергея Шойгу, обвиняя их в смертях убитых "вагнеровцев".

Видео подписано: "Потери ЧВК "Вагнер" за 4 мая 2023 года"