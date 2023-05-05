На НПЗ "Ильский" в РФ второй день подряд взрыввы и пожар

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае Российской Федерации произошел взрыв и пожар второй раз за два дня – якобы НПЗ атаковал беспилотник.

Telegram-канал Baza﻿ сообщил, что на территории НПЗ "Ильский" опять взрыв. Якобы беспилотник атаковал завод в 8:30 утра: он прилетел в одну из установок – и начался пожар.

А "РИА Новости" со ссылкой на экстренные службы сообщило﻿, что причиной нового пожара на Ильском НПЗ стало "самовоспламенение предыдущего очага пожара после атаки дрона".

Персонал эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал.

"РИА Новости" в 09:39 уже сообщило, что возгорание ликвидировано.

НПЗ "Ильский" горел и в ночь с 3 на 4 мая. Утверждалось, что тогда в атаке участвовало 4 беспилотника и она длилась почти час.

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