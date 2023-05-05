Кличко вступился за Труханова, но залог вносить не собирается

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, что хотел взять на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова, поскольку является главой Ассоциации городов Украины и должен отстаивать интересы местного самоуправления, сообщает Украинская правда.

"Я являюсь главой Ассоциации городов Украины, которая объединяет более 1 тысячи общин. В том числе, и Одесскую.

Как глава АГУ, я должен отстаивать права и интересы местного самоуправления. Потому что мэры, местные власти сегодня выполняют сложную и важную функцию − предоставление услуг и сервисов жителям в критических условиях войны − в условиях разрушения инфраструктуры, проблем с электро-, водоснабжением. Занимаются жизнеобеспечением населения общин" , - заявил киевский мэр.

Кличко добавил, что в данном случае речь идет "не о фамилиях, а о принципах".

Он напомнил, что дело в отношении Труханова длится не один год, и что суды все это время "принимают разные решения".

"Это уже третий мэр, которого фактически убрали через суд. И это похоже на очередную попытку притеснений местного самоуправления. И, к сожалению, уже становится тревожной тенденцией − убирать избранных общиной мэров. Поэтому АГУ просила суд взять Труханова на поруки" , - сказал глава Киева.

На вопрос, будет ли Кличко принимать какие-то меры для освобождения Труханова из-под ареста, например, вносить залог, мэр столицы сказал, что "вносить залог не собирался и не будет", поскольку обычно "свои средства направляет на помощь ВСУ".

В ВАКС сообщили, что мэр Киева Виталий Кличко и нардеп Антон Киссе присутствовали на заседании по избранию меры пресечения Труханову. По словам представительницы ВАКС Олеси Чемерис, Кличко просил отдать Труханова на поруки АГУ.

"Кличко действительно сообщил ВАКС, что хочет прибыть на заседание. Он просил отдать на поруки от имени Ассоциации городов. По закону любой человек имеет право просить отдать ему на поруки. Но это не просто просьба − человек, который берет на поруки, должен обеспечить выполнение тем, кого берет на поруки, всех возложенных на него обязанностей" , - сообщила Чемерис.

Приход Кличко в суд и его просьба отдать Труханова на поруки вызвали возмущение у некоторых активистов.