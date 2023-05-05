Что будет с ценами: НБУ обновил прогноз по инфляции до 2025 года

В 2023 году инфляция в Украине замедлится до 14,8% г/г после 26,6% в прошлом году. Это будет происходить, прежде всего, под влиянием жестких монетарных условий, замедления мировой инфляции и сдержанного внутреннего спроса, в том числе из-за медленного восстановления доходов населения. Об этом, со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (апрель 2023 года), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Уменьшение рисков безопасности со следующего года будет способствовать дальнейшему улучшению инфляционных ожиданий экономических субъектов, угасанию шоков предложения благодаря восстановлению логистики и производственных мощностей, а также более высоким урожаям" , - говорится в отчете.

Это вместе с относительно жесткой монетарной политикой НБУ ослабит инфляционное давление даже в условиях оживления экономики и сохранения мягкой фискальной политики. В результате инфляция снизится ниже 10% уже в следующем году. В 2025 году инфляция вернется в целевой диапазон (5%), говорится в прогнозе.

В послевоенный период основным источником давления на цены станет восстановление спроса и зарплат, которые будут больше всего сказываться на стоимости услуг, в частности связанных с восстановлением жилья, отметили в НБУ.

Цены на продукты

По данным НБУ, несмотря на более низкие урожаи предыдущего года, предложение с/х продукции было достаточным для обеспечения внутренних потребностей, что, в частности, было обусловлено теплыми погодными условиями зимой.

Кроме того, продолжалось снижение мировых цен на эти товары, а экспортные цены на украинское зерно и другую с/х продукцию были еще ниже мировых из-за логистических трудностей и высоких рисков, даже несмотря на действие "зернового коридора".

Как следствие, рост цен на сырые продукты питания замедлился до 31,6% г/г. В частности, медленнее дорожала мука и крупы, а также продукция животноводства под влиянием вторичных эффектов от снижения цен на корма и слабого спроса. Это со своей стороны ограничивало рост цен и на обработанные продукты питания, отметили в НБУ.

В то же время, к концу I квартала из-за исчерпания эффектов теплой зимней погоды высокими темпами росли цены на овощи, в частности на лук, морковь и тепличные овощи, которые дорожали еще и учитывая рост расходов бизнеса в предыдущие месяцы из-за дефицита э/э, а также ограничения импорта из-за последствий землетрясения в Турции. Сохранялись высокие темпы удорожания яиц, говорится в отчете.

"Продовольственная инфляция в текущем году будет оставаться высокой из-за продолжающегося роста цен на плодоовощную продукцию в связи с ожидаемым снижением урожаев, а также эффекты от подорожания топлива во втором полугодии" , - отмечают в НБУ.

По прогнозу НБУ сравнительно дешевые корма будут сдерживать повышение цен на продукцию животноводства. В последующие годы с уменьшением рисков безопасности продовольственная инфляция будет быстро снижаться благодаря восстановлению технологических и логистических связей, увеличению урожаев и ожидаемому снижению мировых цен на продовольствие и энергоносители. Это перевесит влияние восстановления потребительского спроса, в том числе из-за возвращения мигрантов.

"Соответственно, прогнозируется, что при отсутствии значительных новых шоков предложения в следующем году инфляция сырых продуктов снизится до однозначного уровня, а к концу прогнозного периода - почти до 3%" , - говорится в отчете.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в апреле улучшил прогноз по инфляции в 2023 году с 18,7% до 4,8%. Согласно обновленному прогнозу, в 2024 году инфляция замедлится до 9,6% (предыдущий прогноз - 10,4%). В 2025 году инфляция составит 6,0% (предыдущий прогноз - 6,7%).