Нацбанк прогнозирует замедление инфляции в этом году до 14,8%

НБУ прогнозирует, что в этом году инфляция в Украине замедлится до 14,8%, в следующем году – до 9,6%, а в 2025 – до 6%, сообщает Экономическая правда.

Об этом идет речь в Инфляционном отчете Нацбанка.

"Стремительное снижение инфляции ожидается, в частности, в первом полугодии текущего года. Во втором полугодии темпы роста потребительских цен будут сохраняться на практически неизменном уровне преимущественно с учетом неравномерной базы сравнения и анонсированного возврата налогов на топливо с целью уменьшения давления на государственные финансы" , - добавляет регулятор.

А учитывая предположение о снижении рисков безопасности с начала 2024 года, дальнейшее восстановление логистики и производственных мощностей и последовательную монетарную политику НБУ, инфляционное давление будет ослабляться, несмотря на оживление экономики и сохранение мягкой фискальной политики.

Нацбанк отмечает, что монетарные условия еще долго будут оставаться достаточно жесткими даже при снижении учетной ставки с IV квартала 2023 года. Это обуславливается ожидаемым замедлением инфляции и ростом реальной доходности гривневых инструментов.

В I квартале этого года рост потребительских цен замедлился до 21,3% в годовом исчислении. Также снижалось и фундаментальное инфляционное давление – рост базового индекса потребительских цен замедлился до 19,8% в годовом исчислении.

"Фактические темпы роста цен были ниже январского прогноза НБУ, прежде всего вследствие более теплой погоды и лучшей ситуации в энергетике. Инфляцию также сдерживало улучшение инфляционных ожиданий и благоприятная ситуация на наличном сегменте валютного рынка, в том числе благодаря принятым НБУ мерам, а также неизменные тарифы на услуги ЖКХ" , - говорится в отчете.

Эти факторы нивелировали эффекты от более высоких затрат бизнеса, понесенных на обеспечение непрерывной деятельности в условиях отключений электроэнергии.

Несмотря на ослабление инфляционного давления, оставалось значительным и неоднородным, что в частности иллюстрирует сохранение широкого диапазона оценок основного инфляционного тренда: его ограничивал сдержанный и неравномерно распределенный по товарам и услугам потребительский спрос.

Это, прежде всего, сказалось на замедлении роста цен на товары неочередной потребности, в частности, некоторые виды бытовой и компьютерной техники, мебель, алкогольные напитки, туристические услуги, услуги отелей.

Также инфляцию сдерживали предварительные решения по фиксации тарифов на услуги ЖКХ.

В то же время под влиянием увеличения расходов и более высокого спроса из-за последствий войны, в том числе отключения электроэнергии, высокими темпами росла стоимость ветеринарных, телекоммуникационных услуг, одежды и обуви, товаров личного ухода. Также ускорилось удорожание медицинских и страховых услуг, услуг электриков и сантехников.

Напоминаем:

Падение реального ВВП Украины в первом квартале текущего года замедлилось до 13,5% с 31,4% в четвертом квартале 2022 года.