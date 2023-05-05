Роем окопы и минируем приграничье: Наев рассказал о ситуации на севере Украины

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев посетил северную границу Украины и проверил подготовку военных к возможному вторжению россиян, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Командование Объединенных Сил ВСУ в Facebook.

"Роем рвы и траншеи. Минуем пограничные. Делаем завалы на дорогах. Наша оборона укрепляется каждый день. Работы продолжаются, не останавливаясь" , - рассказал он.

По его словам, на северной границе роются противотанковые рвы – военные прорыли их на расстояние в 5000 метров. Кроме этого, проводится минирование прилегающих территорий - было использовано более 3000 противотанковых мин.

Напомним, недавно Беларусь снова продолжила совместные с Россией военные учения на своей территории.

Также в Беларуси заявили, что хотят увеличить количество военных у границ с Украиной.