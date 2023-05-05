Маляр: ВСУ уничтожили места хранения боеприпасов "Вагнера" на Бахмутском направлении

Вооруженные силы Украины уничтожили места хранения боеприпасов членов ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении, сообщает Украинская правда.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram и в эфире телемарафона новостей.

"Нашими бойцами уничтожены места хранения боеприпасов вагнеровцев. Поэтому мы тоже привлекаем все силы, чтобы обезвредить противника".

Ранее Маляр сообщила, что враг пытается взять под контроль Бахмут до 9 мая, стягивая для этого наемников ЧВК "Вагнер" с других направлений.

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