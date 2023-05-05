Маляр: ВСУ уничтожили места хранения боеприпасов "Вагнера" на Бахмутском направлении

Маляр: ВСУ уничтожили места хранения боеприпасов "Вагнера" на Бахмутском направлении
Фото: Facebook

Вооруженные силы Украины уничтожили места хранения боеприпасов членов ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении, сообщает Украинская правда.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram и в эфире телемарафона новостей.

"Нашими бойцами уничтожены места хранения боеприпасов вагнеровцев. Поэтому мы тоже привлекаем все силы, чтобы обезвредить противника".

Ранее Маляр сообщила, что враг пытается взять под контроль Бахмут до 9 мая, стягивая для этого наемников ЧВК "Вагнер" с других направлений.

Что этому предшествовало:

  • В ночь на 5 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал обращение к военному руководству России, в котором, в частности, раскритиковал ее непредоставление боеприпасов "вагнеровцам".
  • Днем Пригожин обнародовал письмо в Минобороны, в котором утверждал, что 10 мая выводит остатки ЧВК "Вагнер" в тыловые лагеря, чтобы "зализать раны". Причиной он назвал отсутствие боеприпасов, без которых наемники обречены на "бессмысленную гибель".

Новости

Популярные темы форума

analytics