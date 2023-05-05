Оккупанты объявили частичную эвакуацию из 18 населенных пунктов Запорожской области

Назначенный оккупантами так называемый "глава" оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий объявил о частичном вывозе жителей 18 прифронтовых населенных пунктов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Балицкий в соцсетях.

По словам гауляйтера, будет организовано "временное перемещение" жителей из населенных пунктов: Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.

Балицкий мотивирует свою интенцию тем, что мол, "противник (то есть Силы обороны) усилил обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения".