В OTP Bank отреагировали на внесение в перечень спонсоров войны

В OTP Bank Украина опубликовали заявление, в котором называют ложной информацию о деятельности OTP Group на рынке России, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба OTP Bank Украина.

"Сейчас в СМИ распространяется ложная информация о работе OTP Group на рынке России" , - говорится в сообщении.

В финучреждении заявляют, что OTP Group "кардинально уменьшила" свое присутствие на рынке РФ за 2022 год: доля рынка снизилась до 0,17 %; кредитование юридических лиц было остановлено; корпоративный кредитный портфель уменьшен на 75%.

"OTP Group неоднократно заявляла о поиске возможностей выхода с рынка, в т.ч. с привлечением консультантов Rothschild Martin Maurel, и процедура продажи пока заблокирована юридически. Информация о признании незаконных образований "Л/ДНР", как и о предоставлении льготных кредитов военнослужащего ру - не соответствует действительности!" , - говорится в позиции банка.

Напомним:

Нацагентство по предупреждению коррупции (НАПК) внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в РФ и фактического признания так называемых "ДНР"/"ЛНР".