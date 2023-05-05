СМИ: Беларусь ввела временный пограничный контроль на границе с Россией
На въезде в Беларусь из России ввели временный пограничный контроль, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает белорусское издание "Зеркало" со ссылкой на источники и горячую линию Госпогранкомитета Беларуси.
Источники сообщили изданию, что на трассе М1 у границы обустраивают пограничный пункт.
Журналисты позвонили в Госпогранкомитет под видом обычных гражданских. Им разъяснили, что мероприятия проходят в рамках выполнения соглашения "о взаимном признании виз с Россией".
Контроль работает на шести основных направлениях — только на въезд. Меры введены временно, но надолго ли — неизвестно. Контроль действует "до особого распоряжения", как сообщили на горячей линии.