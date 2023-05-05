За мэра Одессы Труханова внесли залог в размере 13 млн гривен
За мэра Одессы Геннадия Труханова внесли залог в размере 13 млн гривен. Теперь его должны отпустить из-под стражи, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.
Отметим, что Труханов находился в следственном изоляторе с четверга, 4 мая.
Пока неизвестно, кто внес залог за мэра Одессы.
Напомним, вчера Труханова арестовали с альтернативой внесения 13 млн гривен залога по делу в отношении одесского "Краяна".
Добавим, что 24 апреля в ВАКС прошло заседание по делу о хищении денег на покупке обанкротившегося завода "Краян". Прокурор САП подал ходатайство об изменении меры пресечения для Труханова и его сообщников на содержание под стражей.