За мэра Одессы Труханова внесли залог в размере 13 млн гривен

За мэра Одессы Геннадия Труханова внесли залог в размере 13 млн гривен. Теперь его должны отпустить из-под стражи, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Отметим, что Труханов находился в следственном изоляторе с четверга, 4 мая.

Пока неизвестно, кто внес залог за мэра Одессы.

Напомним, вчера Труханова арестовали с альтернативой внесения 13 млн гривен залога по делу в отношении одесского "Краяна".

Добавим, что 24 апреля в ВАКС прошло заседание по делу о хищении денег на покупке обанкротившегося завода "Краян". Прокурор САП подал ходатайство об изменении меры пресечения для Труханова и его сообщников на содержание под стражей.