Украинский перевозчик SkyUp Airlines зарегистрировал новую авиакомпанию в ЕС

SkyUp Airlines зарегистрировал нового авиаперевозчика в одной из стран ЕС. Хотят выполнять регулярные рейсы в Европе, сообщает Новое время.

Украинский авиаперевозчик SkyUp Airlines зарегистрировал новую компанию на Мальте – SkyUp MT. Она получила сертификат эксплуатанта (AOC), сертификат CAMO (Continuing airworthiness management organisation) и лицензию на выполнение рейсов (AOL).

"Это позволяет авиаперевозчику эффективно выполнять контракты на условиях ветлиза, а также в перспективе открывать регулярные рейсы из Европы" , - сообщили в SkyUp.

О планах зарегистрировать нового перевозчика именно на Мальте стало известно летом прошлого года.

"Для нас это означает открытие новых возможностей и масштабирование бизнеса" , - цитируется в релизе Александр Альба, совладелец SkyUp Airlines.

Новая авиакомпания уже зарегистрировала первый самолет – Boeing 737-800, получивший регистрационный знак 9H-SAU. Это самолет 2011 выпуска с комплектацией салона на 189 мест.

Ранее самолет являлся частью флота SkyUp Airlines.

До конца 2023 года SkyUp MT планирует получить еще самолеты.

"Эти воздушные суда уже будут не из флота украинского SkyUp, а поступят по новым контрактам" , - подчеркивают в украинской компании.

Ранее стало известно, что государственная авиакомпания Украина заключила контракт со SkyUp Airlines на перевозку первых лиц государства.

В этом году украинский перевозчик потерял как минимум один самолет во время военного переворота в Судане. Но смог эвакуировать другое воздушное судно из Международного аэропорта Борисполь за пределы Украины.