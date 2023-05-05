Генштаб: За сутки защитники отбили более 30 атак врага

Российские оккупанты сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за сутки украинские защитники отбили более 30 атак врага, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба.

"Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Подразделениями сил обороны Украины в течение суток было отражено более 30 атак противника на указанных участках фронта. Ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, наши воины стойко держат оборону".

За сутки противник нанес 2 ракетных, 26 авиаударов и совершил около 20 обстрелов из РСЗО.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет присутствие войск в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей.

В течение суток совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Сумской и Харьковской областей.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись 8 населенных пунктов.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не проводил. Артобстрелам подверглись населенные пункты Луганской и Донецкой областей.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток, противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Григорьевки, Ивановского и Нью-Йорка.

От вражеских обстрелов пострадали 14 н.п. Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Авдеевки, успеха не имел. Осуществил обстрелы 7-ми населенных пунктов Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток защитники отбили многочисленные атаки противника в районе Марьинки.

Вражеским обстрелам подверглись Курахово, Георгиевка, Марьинка, Победа, Елизаветовка, Екатериновка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В течение суток, совершил обстрелы более 40 населенных пунктов.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также было сбито 2 вражеских БпЛА типа "Shahed-136/131".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 1 средство противовоздушной обороны и еще 5 важных целей противника.