Зеленский анонсировал еще больше оружия для Украины

По результатам зарубежных визитов президента Владимира Зеленского партнеры предоставят украинским военным еще большее вооружение, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит вечернее обращение президента Владимира Зеленского в пятницу, 5 мая.

"Рад сказать, что в итоге встреч в Хельсинки и в Гааге имеем мощное усиление для наших воинов оружием - на земле, в воздухе и на море. Я благодарю партнеров! Это существенное усиление" , - рассказал президент.

Он также рассказал, что по результатам переговоров Украина получила еще больший прогресс в отношении НАТО и Евросоюза.

"Имеем больше прогресса по ответственности России за агрессию против нашего государства" , - отметил Зеленский.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Он проведет с ним переговоры по трехстороннему формату с премьер-министром Бельгии.

Напомним, 17 января, в СМИ появилась информация, что Нидерланды рассматривают передачу Украине системы ПВО Patriot. Позже премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что его страна присоединилась к поставкам Patriot в Украину.