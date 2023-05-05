Резников озвучил ожидания Украины от саммита НАТО

В Украине сформировали перечень ожиданий от саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. В частности, наша страна хочет получить алгоритм членства в Альянсе, сообщает РБК-Украина.

Как сообщает "Голос Америки", об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Чиновник, выступая в вашингтонском аналитическом центра Atlantic Council, заявил, что Украина ожидает от решений Вильнюсского саммита следующего:

Приверженности членства Украины в НАТО. По словам министра, это предполагает, что "Альянс должен предложить Украине до конца 2023 четкий алгоритм членства". Гарантий безопасности Украины от НАТО, которые действуют до вступления Украины в Альянс. Готовности НАТО поддержать формулу мира, которую предложил президент Владимир Зеленский. Продолжения приверженности НАТО обеспечивать оборонные нужды Украины, в том числе ПВО, дальнобойную артиллерию, боеприпасы, танки и боевые самолеты. Оборонной поддержки Украины до полного восстановления суверенитета Украины. Создания механизма кризисных консультаций с Украиной в рамках статьи 4 Североатлантического договора. Превращения Комиссии НАТО-Украина в Совет НАТО-Украина по переходу Украины на стандарты НАТО в оборонных системах, медицинской помощи и разминировании.

Напомним, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что его страна ожидает от саммита НАТО гарантий безопасности для Украины.

Также мы писали, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, наша страна хочет услышать на следующем саммите НАТО, когда она станет членом Альянса.