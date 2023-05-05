В пятницу, 5 мая президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией американских конгрессменов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Такой визит в Украину - мощный сигнал поддержки со стороны Соединенных Штатов нашего государства и всего украинского народа. Ценим мощную двухпалатную и двухпартийную поддержку" , - написал Зеленский.

Президент также поблагодарил за комплексную помощь Украине, оказываемую Соединенными Штатами, "в нашей борьбе за собственное будущее и за будущее наших общих ценностей - свободы и демократии".

"Продолжение такой помощи является залогом успеха Украины в борьбе с российской агрессией" , - подчеркнул Зеленский.

Глава государства проинформировал американскую делегацию о ситуации на передовой. В этом контексте в ходе встречи были подробно обсуждены ключевые направления дальнейшей американской помощи в сфере безопасности и обороны. Президент отдельно рассказал о первоочередных потребностях сил обороны Украины.

На встрече также подняли вопрос продления действия зернового коридора, ситуации на Запорожской АЭС, другие важные темы.

Напомним, США в среду, 3 мая, объявили о предоставлении нового вооружения Украине в рамках очередного пакета военной помощи.

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