СМИ: Российские оккупанты снашли способ сбивать с курса ракеты HIMARS

Российские оккупанты с помощью электронных средств подавления могут сбивать с курса ракеты HIMARS, которые запускают украинские военные, сообщает Деловая столица.

Об этом пишет CNN со ссылкой на пять американских, британских и украинских источников.

Источники отмечают, что в последние месяцы Россия все чаще препятствует работе ракетных комплексов американского производства, используя средства РЭП (Радиоэлектронного противодействия, — "ДС"). В частности, оккупанты пытаются вывести из строя систему наведения на цель с помощью GPS, что приводит к тому, что ракеты не попадают в цель.

Как отмечает CNN, в свое время ракетные системы среднего радиуса действия HIMARS были признаны таковыми, что изменяют правила игры и играют ключевую роль в войне.

Однако один из операторов беспилотника на восточном фронте рассказал, что россияне предпринимают "значительные" попытки заглушить HIMARS. По его словам, он не сталкивался с такими средствами РЭП до ноября 2022 года.

Другой оператор беспилотника на южном фронте заявил, что эффективность HIMARS резко упала, в то же время предупредив, что они все еще очень нужны и на них полагаются, но они уже не так доминируют, как когда-то.

Это заставляет американских и украинских чиновников искать возможности настроить программное обеспечение HIMARS таким образом, чтобы противостоять российским усилиям по глушению.

Неназванный американский чиновник подтвердил, что США консультировали украинцев по поводу того, как идентифицировать и уничтожать российские средства препятствования, поскольку существует ограниченное количество способов модификации HIMARS и их ракет.

Источник, знакомый с обходными путями, также отметил, что они сделают обновление программного обеспечения — как для обеспечения системы таргетинга, так и для ракет.

Вместе с тем неназванный чиновник Пентагона не считает российские усилия по глушению успешными. По его словам, 1 мая Силы обороны Украины без проблем выпустили 18 ракет, что примерно соответствует ежедневному количеству за последние несколько недель.

CNN пишет, что на сегодняшний день Украина получила 18 американских HIMARS, а США обязались прислать еще 20. По данным Государственного департамента США, другие страны-члены НАТО передали Украине 10 таких реактивных систем залпового огня.

Как сообщалось, Польша планирует создать в этом году центр по производству и обслуживанию систем залпового огня HIMARS.