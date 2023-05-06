"Посеянная смерть". Минные поля продолжают убивать даже после деоккупации

124 жизни уже унесли в Украине российские минные поля. Наше государство остается наиболее заминированным и засоренным боеприпасами в мире.

Как сообщает Фокус, схожая проблема существует только в Азербайджане. На территории Карабаха, оккупированного пророссийскими сепаратистами Армении, за 30 лет военных действий подорвалось на минах около 300 человек.

Фото взяты из архива журнала IRS

Международный «мозговой трест» GLOBSEC назвал Украину самой заминированной территорией в мире», а агентство ООН United Nations Development Programme подчеркнуло, что Украина превратилась в одно из крупнейших в мире минных полей. Как свидетельствуют данные организации, в зоне риска поражения мин находятся более 14 миллионов человек. По информации правительства, на полное разминирование территорий потребуется около 30 лет. Аналогичные сроки разминирования предусматриваются и для Карабаха.

"По оценке Всемирного банка, разминирование обойдется Украине в $37.4 млрд долларов", - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Согласно прошлогоднему отчету UNDP, Азербайджану на те же нужды нужно примерно столько же.

Оба государства противостоят пророссийскому сепаратизму: Украина на Донбассе и Крыму, Азербайджан в Карабахе.

Учитывая общность интересов и внешнеполитического курса, опыт Баку в сфере минной угрозы может оказаться полезным Киеву не только с точки зрения разминирования. Три года азербайджанские власти продвигают эту проблему в международных организациях, привлекая к ней внимание мирового сообщества и отстаивая интересы стран, подвергшихся минной угрозе. В апреле этого года президент Алиев вышел с инициативой сделать гуманитарное разминирование 18-й целью устойчивого развития ООН и предложил создать Группу стран-единомышленников, подвергшихся влиянию мин.

Войска агрессора продолжают каждый день загрязнять оккупированные украинские земли смертоносными посевами. В Карабахе, часть которого остается под контролем военного контингента РФ, сохраняется подобная ситуация. Хотя Азербайджан осенью 2020 г. сумел освободить основную часть суверенной территории в результате Второй Карабахской войны, армянская сторона под прикрытием военного контингента РФ продолжает минировать земли. В августе-ноябре прошлого года почти 3000 мин было обнаружено в Лачинском, Кельбаджарском и Шушинском районах Карабаха. Большинство имели маркировку 2021 г. и были произведены в Армении.

При этом, как отмечал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, Армения не только отказывается предоставить полную и точную информацию о минных полях, но и незаконно доставляет в Азербайджан и устанавливает новые мины. Есть документальные доказательства, что эти мины были сделаны в Армении в 2021 году, то есть уже после того, как официальный Ереван подписал обязательство о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта.

Цель минирования Азербайджана – воспрепятствовать возвращению более миллиона азербайджанцев на освобожденные территории, которые они вынуждены были оставить из-за армянской агрессии. Подобные цели россия преследует и в Украине, минуя каждый клочок оккупированной своими войсками земли. Эта тактика типична для россиян, в чем можно убедиться, вспомнив уровень заминированности освобожденных от оккупации территорий Украины.