Клинтон: Путин еще в 2011 году говорил, что отвергает "Будапештский меморандум"

Экс-президент США Билл Клинтон рассказал, что глава РФ Владимир Путин еще в 2011 году сказал ему, что не согласен с "Будапештским меморандумом" об уважении к территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. С тех пор Клинтон "знал, что нападение Путина на Украину было лишь вопросом времени", сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Financial Times.

По словам Билла Клинтона, еще в 2011 году он понял, что это "только вопрос времени", когда путин нападет на Украину, после дискуссии двух политиков в швейцарском Давосе.

Клинтон рассказал, что во время этой встречи Путин отверг заключенное при посредничестве США соглашение, согласованное его предшественником Борисом Ельциным, об уважении к территории Украины в обмен на отказ Киева от ядерного арсенала советских времен.

"Владимир Путин сказал мне в 2011 году — за три года до того, как он взял Крым, — что он не согласен с соглашением, которое я заключил с Борисом Ельциным. Он сказал: "Я с этим не согласен. И я это не поддерживаю. И я не связан этим". И с того дня я знал, что это только вопрос времени" , — вспоминает Клинтон.

В той же статье FT супруга экс-президента США Хиллари Клинтон заявила, что для прекращения военных действий Украина должна либо победить россию, либо хотя бы вернуть территории, оккупированные на востоке после полномасштабного вторжения:

"Им нужны рычаги влияния. Я бы не доверяла ему [Путину] за столом переговоров ни при каких обстоятельствах, если только украинцы — при нашей поддержке — не будут иметь достаточно рычагов влияния".