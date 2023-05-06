ISW: Россияне изменили приоритет захвата Бахмута на подготовку к контрнаступлению
Специалисты Института изучения войны (ISW) указывают на перелом в приоритетах Минобороны России: наступление на Бахмут россияне меняют на подготовку к контрнаступлению Сил обороны, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет ISW.
Эксперты отмечают, что Министерство обороны (МО) России, похоже, изменило приоритет наступления на Бахмут в пользу подготовки к обороне от ожидаемого украинского контрнаступления, что поставило группу "Вагнер" и ее основателя Евгения Пригожина в потенциально сложное положение.
Пригожин выпустил серию видео 4 и 5 мая, объявив, что "Вагнер" уйдет из Бахмута 10 мая, если не получит необходимых поставок, и начал особенно резкие и эмоциональные выпады против начальника российского Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова, министра обороны России Сергея Шойгу и руководства Министерства обороны России в целом.
В отчете указывают: несмотря на смещение приоритетов руководства ВС РФ, "Вагнер" не прекратил попыток полностью захватить Бахмут.
По мнению аналитиков, длительное удержание "Вагнера" в Бахмуте не согласуется с общим замедлением темпов российских наступательных операций в других частях Украины, поскольку регулярные российские войска, похоже, в значительной степени смещают акцент на подготовку к долгожданному контрнаступлению со стороны Украины.
За исключением очень ограниченных и локальных атак в районе Кременной и вблизи Донецка, российские войска в основном прекратили наступательные операции на всей территории боевых действий, что, вероятно, означает переход к обороне.
В обзоре говорится: "Оперативно обоснованным решением для МО РФ было бы начать придерживать и накапливать боеприпасы и запасы, чтобы подготовиться к любым украинским контрнаступательным действиям, и отчаянные заявления Пригожина указывают на то, что МО РФ, скорее всего, именно так и делает".
Российские оккупационные власти объявили о принудительном перемещении 70 000 гражданских лиц в оккупированной Запорожской области в глубокий тыл под видом эвакуации. Оккупационный глава Запорожской области Евгений Балицкий и заместитель главы Андрей Козенко объявили 5 мая, что российские власти проведут частичную эвакуацию 70 000 украинских гражданских лиц.
Эксперты подытоживают: расположение этих населенных пунктов так далеко от нынешней линии фронта свидетельствует о том, что российские войска планируют провести контролируемый боевой отход со своих нынешних позиций на подготовленную линию обороны, а не пытаются удержать нынешнюю линию соприкосновения в случае возможного украинского контрнаступления.
Основные выводы ISW за 5 мая:
- МО России, похоже, изменило приоритет наступления на Бахмут в пользу подготовки к обороне от ожидаемого украинского контрнаступления, что ставит группу "Вагнера" и финансиста Евгения Пригожина в потенциально сложное положение.
- Длительное удержание "Вагнера" в Бахмуте не согласуется с общим замедлением темпов российских операций в других частях Украины, поскольку регулярные российские войска, вероятно, в значительной степени смещают акценты, готовясь к долгожданному украинскому контрнаступлению.
- Недавно уволенный бывший заместитель министра обороны по логистике генерал-полковник Михаил Мизинцев, по сообщениям, служит заместителем командующего группы "Вагнера", вероятно, для сохранения доступа к российским военным поставкам.
- Министр обороны России Сергей Шойгу приказал новоназначенному заместителю министра материально-технического обеспечения Алексею Кузьменкову контролировать поставки вооружения и техники российским войскам в Украине.
- Российские оккупационные власти объявили о принудительном перемещении 70 000 гражданских лиц в оккупированной Запорожской области в районы, расположенные в глубине российского тыла, под видом эвакуации.
- МВД России предложило законопроект, призванный апеллировать к растущим антимигрантским настроениям в России и поддержать усилия российских военных по вербовке мигрантов.
- Председатель Совета РФ по правам человека Валерий Фадеев заявил, что российские власти должны регулировать работу Telegram-каналов так же, как цензурируют государственные СМИ.
- Российские войска совершили наземные атаки вблизи Кременной и Авдеевки, а также достигли незначительных успехов в Бахмуте.
- Российские военные блогеры утверждают, что украинские силы провели ограниченные контратаки под Бахмутом.
- ФСБ России заявила, что предотвратила покушение на убийство украинского депутата на (ЗАЭС) 5 мая.
- Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров продолжает прилагать усилия для обеспечения благосклонности президента РФ Владимира Путина.
- Российские оккупационные власти продолжают меры по усилению социального контроля на оккупированных территориях.