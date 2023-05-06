Генштаб: Силы обороны поразили 24 цели и сбили 10 БпЛА врага

Украинские защитники за минувшие сутки поразили 15 районов сосредоточения врага и его техники, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 1 средство ПВО и еще 5 важных целей противника, а также сбили 10 дронов различного типа, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит утренняя сводка Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных, 49 авиационных ударов и совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - отражено около 50 атак оккупантов. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, Силы обороны держат оборону.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиаудары по Ивановке, Леоновке, Бучках Черниговской области и Зноб-Трубчевской на Сумщине. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Старая Гута, Барановка, Толстодубово, Бачевск, Ходино, Волфино Сумской области, а также Красная Заря, Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Гоптовка, Глубокое, Лукьянцы, Нескучное, Старица на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Бологовка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Лиман Первый, Песчаное и Стельмаховка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка Луганской области и Невское, Ямполовка, Белогоровка, Верхнекаменское и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Безуспешно оккупанты атаковали в направлении Григорьевки, Ивановского и Нью-Йорка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Краматорск, Славянск, Александро-Шультино, Южное, Торецк, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Авдеевки, успеха не имел. Обстрелял Орловку, Ласточкино, Авдеевку, Тоненькое, Карловку, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили атаки в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись также Курахово, Георгиевка, Победа, Елизаветовка, Екатериновка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Шахтерское, Пречистовку и Угледар в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелял более 40 населенных пунктов. Среди них - Бурлацкое, Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское и Степногорск Запорожской области; Никополь - Днепропетровской; Золотая Балка, Дудчаны, Веселое, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также сбито 5 вражеских БПЛА типа "Shahed-136/131", 2 БПЛА типа "Zala", 1 "Орлан-10", 1 "Куб" и 1 БПЛА типа "Ланцет".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 1 средство противовоздушной обороны и еще 5 важных целей противника.