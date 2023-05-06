Генштаб: В Старобельске украинцев без паспорта РФ выселяют и отправляют на фильтрацию

В Старобельске Луганской области за отказ от российского паспорта украинцев выселяют из собственных домов и отправляют в фильтрационные пункты, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Украинских граждан, которые отказались от получения российского паспорта, оккупанты в городе Старобельск (Луганской области – ред.) принудительно выселяют из собственных домов".

В штабе отмечают, что обычно, в жилище приходят не более двух раз. На третий раз людей и их вещи силой выбрасывают на улицу.

Оккупантов не останавливает даже тот факт, что в жилье могут проживать несовершеннолетние дети.