Беларускі Гаюн: Беларусь провела очередную ротацию войск на границе с Украиной

Беларусь провела очередную ротацию войск, которые находятся возле границы с Украиной. Предыдущая ротация была зафиксирована в феврале 2023 года, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Возле границы с Украиной находятся подразделения 103-й воздушно-десантной бригады Беларуси. Они выполняют задачи "по усилению охраны государственной границы".

Ротация, вероятно, осуществлялась с 28 апреля по 3 мая. Мониторинговая группа установила хронологию перемещений:

28 апреля в Новобелицком районе Гомеля был замечен эшелон с техникой. Эшелон двигался в южном направлении.

был замечен эшелон с техникой. Эшелон двигался в южном направлении. 3 мая на станции Зябровка (Гомельский район) фиксировалось формирование эшелона с техникой. Всего на станции было замечено более 20 БТР-70МБ1/80.

(Гомельский район) фиксировалось формирование эшелона с техникой. Всего на станции было замечено более 20 БТР-70МБ1/80. 4 мая на станции Орша-Восточная замечен эшелон с техникой. В составе: 5 пассажирских вагонов ( около 270 человек ), более 20 БТР-70МБ1/80, грузовые автомобили. На техники были опознавательные знаки в виде красного квадрата.

замечен эшелон с техникой. В составе: 5 пассажирских вагонов ( ), более 20 БТР-70МБ1/80, грузовые автомобили. На техники были опознавательные знаки в виде красного квадрата. 5 мая в Витебске заметили колонну военной техники в составе: около 20 БТР-70МБ1/80,1 МАЗ (тент) и 2 бензовоза.

колонну военной техники в составе: около 20 БТР-70МБ1/80,1 МАЗ (тент) и 2 бензовоза. 5 мая на станции Витебск проходила разгрузка эшелона с военной техникой. Среди техники замечены грузовые автомобили МАЗ и ЗиЛ-131. Машины были без регистрационных номеров.

Предыдущую ротацию десантников провели в феврале этого года. Беларусские войска "охраняют" границу с марта 2022 года.

"В среднем подразделения ВС РБ находятся в приграничных районах по 2-2,5 месяца, после чего происходит их ротация" , - говорится в сообщении.

Напомним, в Беларуси заявили, что проведут очередную проверку боевой готовности армии.

Также пограничники Беларуси ввели пограничный контроль на границе с Россией.