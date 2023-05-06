Минобороны запустило е-очередь на военно-врачебную комиссию в пяти городах

Проект запустили в тестовом режиме в таких городах: Харьков, Львов, Киев, Винница и Одесса, сообщает Деловая столица.

Минобороны запустило е-очередь на военно-врачебную комиссию: военные теперь будут знать точное время.

После старта проекта начальник медицинской части сможет заранее записывать бойцов на прохождение медицинского осмотра или к конкретному врачу-специалисту на нужный день и время.

"Потребности ожидать в очередях не будет. Военнослужащие будут знать точное время, на которое необходимо прийти" , — рассказывает заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

Сейчас проект запустили в тестовом режиме в таких городах: Харьков, Львов, Киев, Винница и Одесса, потому что в этих городах сейчас больше всего людей проходят ВЛК.

В будущем все военно-врачебные комиссии переведут на работу с электронной записью. Это произойдет в течение мая.