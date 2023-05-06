170 сенаторам государства-агрессора сообщили о подозрении: что их ждет

Сенаторы совершили умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, сообщает Деловая столица.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора 170 сенаторам совета федерации федерального собрания РФ сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность и ведении агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. Украины), по информации пресс-службы силовиков.

По данным следствия, будучи представителями власти, подозреваемые приняли участие в заседании совета федерации и поддержали ратификацию Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и так называемыми "Донецкой и Луганской народными республиками", а также обращение президента РФ об использовании вооруженных сил за пределами России.

В октябре 2022 года они приняли участие в открытом голосовании по ратификации договоров между РФ и псевдореспубликами, а также оккупированными Запорожской и Херсонской областями о принятии их в РФ и образовании в составе российской федерации новых "субъектов", а также соответствующих федеральных конституционных законов.

"Таким образом, сенаторы совершили умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины. Эти действия привели к гибели людей и других тяжких последствий, а также способствовали другим представителям власти и вооруженных сил РФ в ведении агрессивной войны " , — говорят в СБУ.

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.