В Белгородской области России жалуются на обстрелы, есть пострадавший

В городе Шебекино Белгородской области России жалуются на обстрелы. Есть пострадавший, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Telegam-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"Сейчас продолжается обстрел города Шебекино. Началось смс-оповещение о необходимости укрыться в безопасном месте. По предварительной информации, есть один пострадавший" , - пишет губернатор.

По словам Гладкова, оперативные службы сейчас работают на месте.

Как отмечает российский Mash, гражданские сообщают о десятках прилетов.

"Есть попадания по школе. Предварительно, пострадал один человек" , - добавляет издание.

Напомним, что в прошлый раз, в результате обстрела Белгородской области, были повреждены дома и линии электропередач.

Также недавно в регионе была обнаружена третья по счету авиабомба. 500-килограммовый снаряд пролежал под землей в течение недели.