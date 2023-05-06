В Белгородской области России жалуются на обстрелы, есть пострадавший
В городе Шебекино Белгородской области России жалуются на обстрелы. Есть пострадавший, сообщает РБК-Украина.
Об этом пишет Telegam-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
"Сейчас продолжается обстрел города Шебекино. Началось смс-оповещение о необходимости укрыться в безопасном месте. По предварительной информации, есть один пострадавший", - пишет губернатор.
По словам Гладкова, оперативные службы сейчас работают на месте.
Как отмечает российский Mash, гражданские сообщают о десятках прилетов.
"Есть попадания по школе. Предварительно, пострадал один человек", - добавляет издание.
Напомним, что в прошлый раз, в результате обстрела Белгородской области, были повреждены дома и линии электропередач.
Также недавно в регионе была обнаружена третья по счету авиабомба. 500-килограммовый снаряд пролежал под землей в течение недели.