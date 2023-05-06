Минэнергетики: В результате обстрелов без света осталась часть потребителей в семи областях
В результате вражеских обстрелов повреждена сетевая инфраструктура в семи областях, в частности из-за ночного авиаудара по Сумской области без света остались более 1,5 тысячи потребителей, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики в Facebook.
"Оккупанты не прекращают уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, из-за ночного авиаудара по Сумской области зафиксированы повреждения распределительных сетей, без света - более 1,5 тысячи потребителей", - говорится в сообщении.
Также из-за обстрелов и повреждения сетевой инфраструктуры в Днепропетровской области остаются обесточенными около 4,5 тысячи абонентов
Кроме того, часть потребителей в Харьковской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Черниговской областях также остаются без света.
Добавляется, что работы по восстановлению электроснабжения в этих регионах ведутся на тех участках, где позволяет ситуация с безопасностью.