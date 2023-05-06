Шмыгаль в Лондоне провел переговоры с президентом Еврокомиссии
Премьер-министр Денис Шмыгаль, который находится в Лондоне на коронации Чарльза III, провел переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает Европейская правда.
Об этом Шмыгаль сообщил в Facebook.
Глава украинского правительства сообщил, что поблагодарил главу Еврокомиссии за макрофинансовую поддержку и помощь в восстановлении.
"Поднял вопрос экспорта и транзита украинской аграрной продукции через страны ЕС. В частности сложную ситуацию, возникшую на пункте пропуска с Польшей. Должны найти общие решения для преодоления этого вызова и обеспечения продовольственной безопасности в мире, гарантом которой является Украина", – отметил Шмыгаль, добавив, что рассчитывает на дальнейшую тесную координацию с Еврокомиссией.
В свою очередь Урсула фон дер Ляйен сообщила, что обсудила с премьером Украины потребности в восстановлении на фоне соответствующей конференции, которая должна состояться в июне в Лондоне.
Накануне Министерство иностранных дел Украины направило польским коллегам ноту в связи с акцией протеста польских перевозчиков, которые с 4 мая заблокировали движение грузовых автомобилей через крупнейший пункт пропуска "Дорогуск – Ягодин".
Перевозчики-протестующие с польской стороны требуют восстановления разрешительной системы для украинских перевозчиков. Кроме того, они требуют запретить въезд белорусских и российских полуприцепов. Акция протеста зарегистрирована до 3 июня.