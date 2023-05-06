Британский монарх Чарльз ІІІ официально стал королем

Британского монарха Чарльза III короновали в Вестминстерском аббатстве в субботу во время первой за последние семьдесят лет подобной церемонии, сообщает Европейская правда.

Коронация состоялась после того, как архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби – духовный лидер англиканской церкви, которую возглавляет британский монарх, – положил корону Святого Эдуарда на голову Чарльза.

Британский монарх сидел на троне XIV века в королевском одеянии, держа в руках скипетры с крестом и камнем.

The Archbishop of Canterbury crowns King Charles III.Cries of God Save The King fill Westminster Abbey.#Coronation pic.twitter.com/MjCZbE7l3T — Royal Central (@RoyalCentral) May 6, 2023

Такая традиция коронования британских монархов насчитывает более тысячелетия, и Чарльз III стал сороковым монархом, принявшим в ней участие.

Нынешняя коронация была значительно меньше по масштабам, чем для предшественницы Чарльза – его матери, покойной королевы Елизаветы II, взошедшей на престол в 1953 году.

В 15:00 по плану начинается коронационная процессия из Вестминстерского аббатства в Букингемский дворец, куда они прибудут в 15:45. Чарльз и Камилла поедут в традиционной карете – той, что используется почти 200 лет и известна своим неудобством.

Принц Уильям, сын и наследник Чарльза III, вместе с женой Кейт и тремя детьми будут ехать в первой карете за монархом. Другие члены королевской семьи будут ехать позади.

По прибытии в Букингемский дворец Чарльз и Камилла выйдут в сад под королевский салют от представителей вооруженных сил, а затем присоединятся к другим членам королевской семьи на балконе Букингемского дворца.

Завершится церемония – первая за 70 лет и в целом сороковая за последние тысячу лет британской истории – пролетом самолетов, если это позволит погода, после чего члены королевской семьи соберутся на неформальный семейный обед.