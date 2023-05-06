Как восстановить уничтоженные или утраченные документы на право собственности
Из-за войны у многих людей уничтожены или повреждены документы на право собственности. Впрочем, чтобы получить возмещение за разрушенное жилье, необходимо их восстановить, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Telegram Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В случае утраты документа на право собственности выдается дубликат утраченного или испорченного документа.
Как получить дубликат утраченного документа?
Вариант 1
Если право собственности на недвижимое имущество оформлено до 2003 года, то для получения дубликата устанавливающего право документа нужно обратиться к нотариусу, который выдавал этот документ, нотариальному архиву, должностному лицу органа местного самоуправления или ЦНАП.
Вариант 2
Если право собственности на недвижимое имущество оформлено после 2003 года, информацию о праве собственности человек может получить из Государственного реестра прав на недвижимое имущество самостоятельно через нотариуса или ЦНАП.
Вариант 3
В случае, если заявитель не оформил право собственности на недвижимое имущество или нет возможности получить дубликаты устанавливающих право, необходимо обратиться в суд для установления права собственности на недвижимое имущество
Напомним, что уже в этом году украинцы начнут получать компенсации за разрушенное жилье.