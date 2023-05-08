В Пентагоне отреагировали на первое уничтожение ракеты "Кинжал"

США доверяют заявлению украинских военных о том, что гиперзвуковая российская ракета "Кинжал" была сбита системой ПРО Patriot американского производства﻿. Об этом заявил представитель Министерства обороны США, сообщает Деловая столица.

По словам источника в Пентагоне, система Patriot успешно противостоит баллистическим ракетам. Но ее способность останавливать гиперзвуковые ракеты воздушного базирования ранее была чисто теоретической. Перехват украинскими военными такой ракеты стал реальной демонстрацией возможностей этой системы.

В Пентагоне расценили это как важное событие по нескольким причинам. Во-первых, президент России Владимир Путин публично рекламировал возможности российского гиперзвукового оружия и назвал его способным преодолеть все существующие системы противовоздушной обороны. В РФ рассчитывали, что применение гиперзвуковой баллистической ракеты позволит уничтожить любую цель. Этот перехват "Кинжала" поставил под сомнение расчеты россиян.

Кроме того, производство гиперзвуковых баллистических ракет всегда было проблемой для России, а санкции только усложнили ее.

Также важно, что украинская команда, перехватившая ракету,прошла обучение в Оклахоме. Однако в боевых условиях у нее не было американских советников. Этот факт стал крупной отдачей от сделанных вложений.

Перехват ракеты также, вероятно, вызвал серьезную неопределенность для России, поставив вопрос о том, обладает ли Украина надежными средствами противодействия гиперзвуковым баллистическим ракетам.

Напомним, во время ракетной атаки России на Украину в ночь на 4 мая впервые была сбита гиперзвуковая баллистическая ракета "Кинжал". Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил, что ракету уничтожили системой Patriot.