Зеленский предлагает отмечать День победы 8 мая, а 9 мая – День Европы

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде установить в Украине 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, а 9 мая отмечать не День победы, а День Европы. Об этом говорится в обращении президента Украины к народу по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов

"8 мая Украина и свободный мир вспоминают о шести страшных годах в истории человечества. С 1939-го по 1945-й... Годы, которые унесли жизни миллионов людей, в том числе 8 миллионов украинцев. Годы оккупации и зверств, кровопролитных боев, бомбардировок, блокад и массовых казней, Холокоста. Всего зла, которое нацизм принес миру, принес на нашу землю.

Разные народы в единстве, в союзничестве в составе антигитлеровской коалиции противостояли злу. Народы Европы и Америки... Азия, Австралия, Африка – каждый имеет собственную историю борьбы в той войне, но общую историю победы" , - заявил президент.

Зеленский отметил, что именно 8 мая величие победы над нацизмом вспоминает большинство народов мира. Именно 8 мая 1945 года вступил в силу акт о безоговорочной капитуляции Вермахта. И именно 8 мая мир чтит память всех, чьи жизни были забраны той войной.

"Это чистая история, без идеологических примесей. И это – история нашего народа, наших союзников, всего свободного мира. Сегодня мы возвращаем ее нашему государству.

Сегодня я подаю в Верховную Раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов" , - сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что украинцы никогда не забудут вклад своего народа в победу над нацизмом и никому не дадут "стереть роль украинцев в этой победе, наших людей, того поколения, о котором бережем память почти в каждой нашей семье".

"Мы не позволим присвоить общую победу народов антигитлеровской коалиции и не дадим врать, будто победа могла состояться и без участия какой-то страны или народа" , – заявил президент.

"Зло мы уничтожали вместе, так же, как вместе противостоим сейчас аналогичному злу. Вспоминая героизм миллионов украинцев в той войне против нацизма, мы видим такой же героизм в действиях наших воинов сейчас – потомков тех, кто одержал победу – капитуляцию нацизма в тот день, 8 мая 45-го года. И мы гордимся героизмом украинского народа! Тогда и сейчас" , – подчеркнул Зеленский.

"Сейчас, как и 80 лет назад, Украина бьется против тотального зла. Сейчас, как и 80 лет назад, Украина бьется за будущее – и свое, и всей Европы, всего свободного мира. Сейчас, как и 80 лет назад, мы опираемся на общую силу свободных народов и знаем, что вместе с ними всегда будем частью свободной Европы, которая не подчинится злу.

И вместе со всей свободной Европой 9 мая в Украине будем отмечать День Европы. Европы объединенной, в основе которой должен быть и будет мир. Европы нашей, частью которой Украина всегда была, есть и будет.