РФ за сутки обстреляла 10 областей: 28 раненых, трое погибших

Согласно данным ОВА, российские военные за сутки обстреляли десять областей, в результате чего получили ранения 28 человек, трое погибли, сообщает Украинская правда.

"По предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны информации, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины.

Всего из различных видов вооружения (минометы, танки, артиллерия, РСЗО, ЗРК, БПЛА, стратегическая и тактическая авиация) осуществлены обстрелы 127 населенных пунктов, подтверждено поражение 139 объектов инфраструктуры.

Предварительно 3 человека погибли и 28 ранены", - сообщает Military media center.

На Киевщине воздушная тревога продолжалась почти 4 часа, Киевщина была атакована беспилотниками. Работало ПВО. Фактов попаданий не зафиксировано.

По предварительной информации, в результате падения обломков было возгорание сухой травы в нескольких общинах области. Пожары ликвидированы. Поврежден легковой автомобиль. В одной из общин повреждены линии электросетей. Пострадавших нет.

В городе Киев в результате падения обломков повреждены дома и объекты социальной инфраструктуры в нескольких районах. Есть пострадавшие. Информация уточняется.

Черниговщина: за сутки - 14 обстрелов, Новгород-Северский, Черниговский районы. Были зафиксированы обстрелы из минометов, пуски ракет с вертолетов, из артиллерии, управляемыми авиабомбами с самолета.

Один из населенных пунктов Черниговского района без электроэнергии из-за повреждения, в Новгород-Северском ударом управляемой авиабомбы поврежден ангар. Без жертв.

Сумщина: ночью враг совершил 4 обстрела приграничья. Зафиксировано 23 взрыва. Обстрелам подверглись населенные пункты Середино-Будской, Зноб-Новгородской Новослободской громад.

Середино-Будская громада: осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (20 взрывов) по с. Старая Гута. В результате обстрела повреждены два домохозяйства, помещение школы, трактор.

Зноб-Новгородская громада: враг совершил авиаудар по территории громады. В результате авиаудара получили ранения 3 гражданских лица и есть разрушения нежилых помещений.

В воскресенье в течение дня россияне совершили 16 обстрелов приграничья. Зафиксировано 106 взрывов. Обстрелам подверглись населенные пункты Краснопольской, Великописаревской, Зноб-Новгородской, Эсманской, Середино-Будской, Новослободской, Белопольской, Юнаковской громад.

Запорожская: 99 ударов выдержали 21 мирный населенный пункт Запорожской области: 89 артобстрелов, 7 из РСЗО, 2 авиационных и 1 с БПЛА. Под огнем снова оказалось Гуляйполе, Новоданиловка, Таврическое, Новояковлевка. Фиксируем новые разрушения. В Камышевахе ранена семья: женщина 1952 г.р. и мужчина 1982 г.р. А в Степном повреждения получил мужчина 1957 г.р.

Днепропетровщина: 43-летний мужчина получил ранения в результате обстрела Никополя в воскресенье. Россияне ударили по городу из тяжелой артиллерии. Повреждены АЗС, транспортное предприятие, линия электропередач, легковой и грузовой автомобили. Ночь прошла без обстрелов.

Харьковщина: на Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды, Волчанск, Плетеневка, Бочково, Малая Волчья, Нестерно, Бударки и Строевка.

На Купянском направлении враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Гряниковка и Ольшана. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Западное, Лиман Первый и Берестовое.

В воскресенье утром враг обстрелял г. Балаклея Изюмского района, территорию ВЧ-1352, арсенала, автопарка, военного городка. Предварительно зафиксировано попадание ракеты С-300. Пострадало 6 человек.

Во время повторного ракетного удара (предварительно С-300) по г. Балаклея пострадал 52-летний фельдшер бригады скорой медицинской помощи, работавший на месте. В госпитализации не нуждался.

В с. Волчанские Хутора Чугуевского района повреждены по меньшей мере 3 частных дома и автомобиль.

Вчера рядом с с. Бугаевка Чугуевского района детонировали заряды (РСЗО кассетная). Пострадала женщина 67 лет. Госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Луганщина: за сутки противник совершил - 97 обстрелов (415 снарядов). Враг атаковал южнее Белогоровки, а именно - вблизи Спирного. Артиллерийским и минометным обстрелам в очередной раз подверглись Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Невское и Белогоровка.

Донецкая область: за сутки - 24 обстрела: БПЛА "Герань-2", артиллерия, РСЗО "Град", танк, ракеты (тип не установлен). Обстреляно 14 населенных пунктов: Дружковка, с.Комар, Часов Яр, с.Семеновка, с.Нелиповка, Курахово, пгт Щербиновка, пгт Великая Новоселка, пгт Петровка, с.Катериновка, с.Зоряное, Авдеевка, пгт Нью-Йорк, Краматорск.

Повреждены 16 - жилых домов (из них 3 - многоквартирных), рынок, 5 гаражей, цех НКМЗ, мебельный цех. По области: двое раненых за сутки.

Одесская: по области враг нанес ракетный удар с самолетов стратегической авиации.

Ракеты типа Х-22 направил по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на черноморском побережье. Известно о трех пострадавших.

Херсонщина: за сутки противник совершил 42 обстрела (282 снарядов), из них по г. Херсон - 7 обстрелов (19 снарядов).

От вражеского огня пострадали районы 21 населенного пункта области. Среди них - Михайловка, Золотая Балка, Гавриловка, Антоновка, Казацкое, Веселое. Днепровское, Молодежное, Инженерное, Херсон.

Российская авиация продолжает уничтожать Кизомыс Белозерской громады. Зафиксировано пять "прилетов" управляемых авиабомб. Из-за попадания поврежден газопровод и около семи домов местных жителей, из них три дома уничтожены полностью. Обошлось без пострадавших.

Также российская артиллерия ударила вблизи села Янтарное, из-за чего ранения получила 62-летняя женщина.

В Высокопольской громаде на российской мине подорвался трактор. Трагедия произошла в поле, что вблизи села Ольгино. Во время обработки земли 54-летний мужчина наехал на противотанковую мину, оставленную российской армией. Сейчас медики борются за его жизнь.

Всего за сутки из-за российской агрессии 2 человека получили ранения. С деоккупированной территории области эвакуированы 7 человек.