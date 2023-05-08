РФ уничтожила склад Красного Креста с гумпомощью в Одесской области

В результате российского обстрела Одесской области в воскресенье был разрушен склад с гуманитарной помощью Красного Креста. Об этом сообщает пресс-служба Красного Креста.

"В результате ракетного удара по Одесской области 07.05.2023 полностью разрушено арендованное складское помещение Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины площадью 1000кв.м.

Пожаром полностью уничтожена гуманитарная помощь для Одесской области, которая находилась на складе" , - сообщила организация.

На момент ракетного удара представителей Красного Креста на месте не было.

Предоставление гуманитарной помощи и деятельность некоторых проектов Одесской областной организации Красного Креста Украины приостановлено